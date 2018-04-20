GMT 5:32 2018 الجمعة 20 أبريل GMT 5:34 2018 الجمعة 20 أبريل  :آخر تحديث

باسكال بيتى: شحرور

إيلاف
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نار وغضب: لا كتبه مايكل وولف ولا استهدف ترمب

ترجمة : د. محمد عبدالحليم غنيم 
 
عندما حبسوني
في القبو
وقالوا  لي أن أعد
ببطء إلى  رقم مائة ،
كل رقم
أصبح ريشة شحرور
وكل الظلام
غنى
من خلال ثقب المفتاح
 فى منقارى الأصفر 
 
Pascale Petit المؤلفة : باسكال بيتى  /
ولدت الشاعرة بسكال بيتى فى باريس عام 1953 وتربت فى فرنسا وويلز ، تدربت على فن النحت فى الكلية الملكية للفنون ، وكانت فى فترة من حياتها فنانة تشكيلية ، سافرت على نطاق واسع الى معظم أنحاء العالم ، لاسيما فى منطقة الأمازون الفنزويلى والصين . نشرت بسكال خمس مجموعات شعرية : قلب الغزال عام 1998 ، حديقة حيوان الأب عام 2001 ، الصيادة عام 2005 ،حكاية حارس الاشجار عام 2008 ، وماذا أعطانى الماء عام 2010
 
 
    Blackbird 
 By : Pascale Petit 
 
When they locked me
in the cellar
 
and told me to count
slowly to a hundred,
 
each number
became a blackbird's feather
 
and all the darkness
sang
 
through the keyhole
of my yellow beak.
 

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