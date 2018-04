باسكال بيتى: شحرور

ترجمة : د. محمد عبدالحليم غنيم

عندما حبسوني

في القبو

وقالوا لي أن أعد

ببطء إلى رقم مائة ،

كل رقم

أصبح ريشة شحرور

وكل الظلام

غنى

من خلال ثقب المفتاح

فى منقارى الأصفر

Pascale Petit المؤلفة : باسكال بيتى /

ولدت الشاعرة بسكال بيتى فى باريس عام 1953 وتربت فى فرنسا وويلز ، تدربت على فن النحت فى الكلية الملكية للفنون ، وكانت فى فترة من حياتها فنانة تشكيلية ، سافرت على نطاق واسع الى معظم أنحاء العالم ، لاسيما فى منطقة الأمازون الفنزويلى والصين . نشرت بسكال خمس مجموعات شعرية : قلب الغزال عام 1998 ، حديقة حيوان الأب عام 2001 ، الصيادة عام 2005 ،حكاية حارس الاشجار عام 2008 ، وماذا أعطانى الماء عام 2010

Blackbird

By : Pascale Petit

When they locked me

in the cellar

and told me to count

slowly to a hundred,

each number

became a blackbird's feather

and all the darkness

sang

through the keyhole

of my yellow beak.