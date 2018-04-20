باسكال بيتى: شحرور

ترجمة : د. محمد عبدالحليم غنيم
عندما حبسوني
في القبو
وقالوا لي أن أعد
ببطء إلى رقم مائة ،
كل رقم
أصبح ريشة شحرور
وكل الظلام
غنى
من خلال ثقب المفتاح
فى منقارى الأصفر
Pascale Petit المؤلفة : باسكال بيتى /
ولدت الشاعرة بسكال بيتى فى باريس عام 1953 وتربت فى فرنسا وويلز ، تدربت على فن النحت فى الكلية الملكية للفنون ، وكانت فى فترة من حياتها فنانة تشكيلية ، سافرت على نطاق واسع الى معظم أنحاء العالم ، لاسيما فى منطقة الأمازون الفنزويلى والصين . نشرت بسكال خمس مجموعات شعرية : قلب الغزال عام 1998 ، حديقة حيوان الأب عام 2001 ، الصيادة عام 2005 ،حكاية حارس الاشجار عام 2008 ، وماذا أعطانى الماء عام 2010
Blackbird
By : Pascale Petit
When they locked me
in the cellar
and told me to count
slowly to a hundred,
each number
became a blackbird's feather
and all the darkness
sang
through the keyhole
of my yellow beak.