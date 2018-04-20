GMT 15:58 2018 الجمعة 20 أبريل GMT 19:55 2018 الجمعة 20 أبريل  :آخر تحديث

ترفض حضور حفل تسلم جائزة في إسرائيل

وكالات
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 ناتالي بورتمان التي ولتد في القدس وغادرتها الى الولايات المتحدة وهي في السن الثالثة، اعلنت رفضت حضور حفل في إسرائيل لتسلم جائزة قيمتها مليون دولار . حسب موقعها الاللكتروني، ان سبب رفضها هو إن ”الأحداث التي وقعت في الفترة الأخيرة في إسرائيل أزعجتها بشدة ولا تشعر بالراحة للمشاركة في أي مناسبات عامة هناك“. والفجائزة هذه تعرف بجائزة جينسيس ـ، تأسست عام 2014 لكي تمنح لأفراد متميزين في مجالاتهم ”الذين يلهمون الآخرين عبر إخلاصهم للمجتمع اليهودي والقيم اليهودية“. وسبق أن حصل على هذه الجائزة مايكل بلومبرج، رئيس بلدية نيويورك السابق، والنحات أنيش كابور وعازف الكمان إسحاق بيرلمان والممثل الأمريكي مايكل دوغلاس... وقد تبرع الجميع بها لقضايا خيرية. تعاني اسرائيل منذ سنوات حملة مقاطعة حتى بين الجالية اليهودية في عالم الشهرة والفنون وذلك بسبب ممارساتها العنصرية والاصطهادية في المكناطق الفلسطيمينية المحتلة.

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