هكذا يفكر الحكام الديكتاتوريون!

كيف يفكر بعض الحكام الديكتاتوريين... سؤال تحاول خمسة كتب تسليط الضوء عليه وتسعى إلى الإجابة عنه من خلال الغوص في نفسيات هؤلاء الزعماء وخبايا شخصياتهم.

إيلاف: رغم أن ستالين ظل لعقود القائد الأعلى لأكبر دولة في العالم، لكنه لم يرَ سوى القليل من إمبراطوريته، حيث نادرًا ما كان يخرج من الكريملين. بدلًا من ذلك، كانت تجربته مع الاتحاد السوفياتي مقصورة على الرسائل النصية التي توضع على مكتبه كل يوم.

وفي كتاب "Stalin’s World: Dictating the Soviet Order" لسارة دافيز وجيمس هاريس، أعيد بناء واقع ستالين المنعزل من خلال دراسة وثيقة لأرشيفه وتسليطه الضوء على العمل اليومي الخاص بإدارته دولة استبدادية ضخمة.

بيروقراطية متوحشة

نوهت بهذا الخصوص صحيفة "الغارديان" البريطانية بأن الكتاب رسم صورة للديكتاتور ستالين على أنه شخص بيروقراطي يتسم بالوحشية، ويميل إلى خلط الأوراق.

أما الكاتب آر جي بي بوسوورث فقد اتخذ نهجًا مختلفًا للغاية في سرده تفاصيل كتاب Mussolini’s Italy من خلال ميله إلى إبراز التفاصيل بشكل تراكمي صادم، حيث جعل القارئ ينغمس في محاكاة للحياة اليومية في ظل ديكتاتورية فاشية.

وفي كتابه Chinese Shadows، مال المؤلف سيمون ليز إلى تناول كثير من الجوانب والتفاصيل المتعلقة بثورة ماو الثقافية، كما كشف الشر المدمر لنظام ماو، في وقت كان يتغنى فيه "بلهاء مفيدون" من أمثال الفيلسوف جان بول سارتر والممثلة شيرلي ماكلين بمزايا ذلك النظام في العالم الغربي، وهو ما أبرزه على طريقته.

زعماء عرب

وفي رواية I, the Supreme للمؤلف الباراغواني أوغستو روا باستوس، تم تقديم وصف خيالي عن حياة ديكتاتور باراغواي في القرن الـ 19، خوسيه غاسبار رودريغيز دي فرانسيا واي فيلاسكو، الذي حكم البلاد في الفترة بين عامي 1814 و1480.

أما في كتاب "عرب المستقبل" the arab of the future فتناول الكاتب رياض سطوف الكثير من الأمور عن حياة الزعماء العرب، لاسيما أنه عاصر العقيد الليبي الراحل، معمّر القذافي، والرئيس السوري الراحل، حافظ الأسد، بينما كان طفلًا صغيرًا.

وأوضح أنه "ورغم أن الأطفال في سنه وقتها لم يكونوا يضيّعون وقتًا طويلًا في التفكير بشأن الشمولية، لكنهم، وهو واحد منهم، كانوا يُكَوِّنون انطباعات قوية عن مثل هؤلاء الزعماء".

