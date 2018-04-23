سبعةٌ لا تعرفها عن شكسبير

لندن: عاش شكسبير واحدة من أكثر الفترات اضطرابًا في التاريخ الانكليزي: فترة طاعون وقلاقل واحتقانات سياسية ودينية، وخرج منها واحدًا من أشهر الكتاب المسرحيين. لكن، هناك أشياء يمكن ألا تكون معروفة عنه... أدناه سبعة منها.

1. شكسبير ضعيف في الاملاء

اكتشف رجل يُدعى دونالد هولمز أن حروف اسم وليام شكسبير بالإنكليزية يمكن أن يُعاد ترتبيها في جملة تعني "أنا ضعيف في الإملاء". صادف أن هذه صفة تصح على أشهر شاعر باللغة الانكليزية. إذ كان شكسبير يكتب في الحقبة التي سبقت ظهور قاموس صاموئيل جونسون الذي بدأ عملية توحيد الكتابة بالإنكليزية واملائها. لذلك، كان متساهلًا مع نفسه في كتابة الكلمات بالشكل الذي يراه، وليس كما يجب أن تُكتب.

2. لولا اشتباك بالسيوف لما سمعنا بشكسبير

لا يُعرف على وجه الدقة كيف دخل شكسبير عالم المسرح، أو ظروف انتقاله من مسقط رأسه في ستراتفورد إلى لندن. لكن، إحدى النظريات تقول إن فرقة مسرحية كانت في طريقها إلى مدينته في عام 1587 عندما اشتبك اثنان من اعضائها في معركة اسفرت عن مقتل أحدهما بطعنة من سيف الآخر. حين وصلت الفرقة إلى المدينة، كانت تحتاج إلى ممثل بديل، فشاء القدر أن يجمعها بوليام شكسبير الذي حضر لمشاهدة الفرقة تقدم احدى مسرحياتها في المدينة.

3. إميليا في "عطيل" كانت عشيقته في الواقع

صورت أجيال من كتّاب السيرة حياة شكسبير العاطفية على أنها مليئة بالعشيقات. إحداهن اميليا لانير التي كانت شاعرة وانتجت بعضًا من أول الأعمال النسوية باللغة الإنكليزية، واستوحاها شكسبير في بعض السوناتات العاطفية التي كتبها. يعتقد عدد من الباحثين أن شكسبير كان يفكر فيها عندما كتب شخصية إميليا في "عطيل".

4. ترجمة شكسبير إلى 80 لغة بينها الاسبرانتو

لو علم شكسبير أن مسرحياته ستكون معروفة في أنحاء العالم خلال القرون الأربعة التي مرت منذ وفاته، لأُصيب بالدهشة. أعمال شكسبير مثلها مثل اللغة الانكليزية، تحررت من قيودها وانتشرت في انحاء العالم حيث تُرجمت إلى 80 لغة بينها لغة الإسبرانتو الاصطناعية التي تستند إلى اللغات الاوروبية الرئيسية. كان شكسبير نفسه يستمتع باللغات، وكتب فصلًا كاملًا بالفرنسية لمسرحية هنري الخامس.

5. وليام لم يكن شكسبير الوحيد في مسارح لندن

شقيق وليام الأصغر، إدموند، تبعه إلى لندن حيث عمل هو أيضًا ممثلًا في مسارحها. لا يُعرف الكثير عنه سوى انه ولد في عام 1580، وكان يعيش في مكان قريب من مسكن شقيقه وليام في لندن. لكن ليس هناك ما يشير إلى أنهما عملا معًا في المسرح. توفي إدموند شابًا في السابعة والعشرين، ولا يُعرف سبب وفاته. حرص وليام على دفنه بالشكل اللائق في إحدى كنائس لندن.

6. أطول كلمة في أعمال شكسبير

على الرغم من أن شكسبير استعرض معرفته باللغة الفرنسية في مسرحية هنري الخامس، فنادرًا ما كان يستخدم اللاتينية، عكس صديقه ومنافسه بن جونسون الذي كان ينثر الكلمات اللاتينية بلا حساب في نصوص مسرحياته، والذي انتقد شكسبير لأنه لا يستخدم اللاتينية أو اليونانية في أعماله. لكن هذا ليس صحيحًا، كما تشهد كلمة honorificabilitudinitatibus التي استخدمها شكسبير في مسرحية "الحب مجهود ضائع" على لسان المهرج كوستارد في مشهد يتضمن الكثير من النكات عن الكلمات الفائضة عن الحاجة. وبحسب قاموس كولنز، فان الكلمة تعني "شرف مجيد لا يُقهر".

7. شكسبير مسؤول عن كارثة بيئية في نيويورك

على الرغم من شعبية شكسبير في سائر أنحاء العالم، فإن وقتًا مر لعن فيه أهل نيويورك اسمه. والسبب أن أميركيًا من أصل ألماني اسمه يوجين شايفلين استورد 60 زرزورًا من انكلترا إلى نيويورك في عام 1890، و40 أخرى في العام التالي. كان شايفلين عالم حيوان شديد الاعجاب بشكسبير، فقرر أن يستقدم إلى اميركا كل أنواع الطيور المذكورة في مسرحياته. أراد أن يعرف إن كانت الزرازير التي استوردها قادرة على العيش في المكان الجديد فأطلقها في متنزه سنترال بارك. من سوء حظ البيئة أن الزرازير أحبت موطنها الجديد وتكاثرت حتى أصبحت تنافس الطيور الأخرى على الغذاء والمكان. والزرزور الآن واحد من ثلاثة طيور لا تتمتع بحماية من الدولة في الولايات المتحدة. والمفارقة أن الزرزور لا يظهر إلا في سطر واحد من كل أعمال شكسبير، في الجزء الأول من مسرحية هنري الرابع.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن "بي بي سي". الأصل منشور على الرابط:

https://www.historyextra.com/period/elizabethan/7-things-you-probably-didnt-know-about-william-shakespeare/?utm_campaign=7+things+you+%28probably%29+didn%E2%80%99t+know+about+William+Shakespeare&utm_medium=referral&utm_source=AppleNews