GMT 18:32 2018 الإثنين 23 أبريل GMT 11:57 2018 الثلائاء 24 أبريل  :آخر تحديث

جين هيرشفيلد: الاحتباس الحراري

ترجمة عادل صالح الزبيدي
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شاعرة ومترجمة وكاتبة مقالات أميركية من مواليد مدينة نيويورك لعام 1953. تلقت تعليمها في جامعة برنستون. نشرت سبع مجموعات شعرية نالت او رشحت لجوائز مرموقة عديدة. عملت بالتدريس في جامعات عديدة وشاركت في برامج عديدة لتدريس الكتابة الإبداعية وفي مهرجانات ونشاطات كثيرة داخل وخارج الولايات المتحدة، وتشغل حاليا منصب مستشارة أكاديمية الشعراء الأميركيين. من عناوين مجموعاتها الشعرية: (عن الجاذبية والملائكة)1988؛ (قصر أكتوبر)1994؛ (حيوات القلب) 1997؛ (حصى وتجارب) 2004؛ و(تعال أيها اللص: قصائد) 2013.
 
 
الاحتباس الحراري

حين قدمت سفينته إلى استراليا أول مرة،
كتب كوك ما يأتي:
كان السكان الأصليون يواصلون صيد السمك دون أن ينظروا إلى الأعلى.
غير قادرين، كما يبدو، على أن يخافوا من شيء اكبر من أن يدركوه

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