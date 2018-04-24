أمراء لكن أصدقاء: صفحة مشرقة من تاريخ بريطانيا

يسلط كتاب "أربعة أمراء" الضوء على أربعة حكام من القرن السادس عشر كانوا قريبين من بعضهم البعض بشكل ملحوظ، وتوجهاتهم الدبلوماسية في أوقات الحرب والسلام.

إيلاف: ربما يمكن منح المؤرخ البريطاني جون جوليوس نورويتش، الذي يبلغ من العمر 87 عامًا، لقب عميد مؤرخي بريطانيا، إن كان يُمنَح لقب بهذا الاسم. فقد ألَّف نورويتش أكثر من 20 كتابًا متنوعين على نطاق واسع من خلال كاتالوغ جذاب من الموضوعات.

دين وسلطة

عالجت حكاياته الشعبية موضوعات عدة، من بينها البابوية، الملوك الإنجليز في العصور الوسطى والشخصيات الرمزية التي تلت هؤلاء الملوك إبان حقبة الشاعر ويليام شكسبير، البحر الأبيض المتوسط، صقلية، مدن بيزنطة والبندقية وأكثر من ذلك بكثير.

أربعة أمراء جمعتهم صداقة لافتة

في كتابه "أربعة أمراء"، استكشف نورويتش الممرات المتقاطعة لأربعة حكام من القرن السادس عشر الذين كانوا قريبين من بعضهم البعض بشكل ملحوظ، وهم: ملك إنكلترا هنري الثامن (1491- 1547)، ملك فرنسا فرانسيس الأول (1494-1547)، تشارلز الخامس ملك أسبانيا والإمبراطور الروماني المقدس (1500-1558) والسلطان سليمان القانوني، حاكم الإمبراطورية العثمانية (1494– 1566).

وتشير الوثائق التاريخية في هذا السياق إلى أن تشارلز، هنري وفرانسيس، كانوا يلتقون بصورة شخصية من وقت إلى آخر، لكن فرانسيس وحده كان يتعامل شخصيًا مع سليمان، الذي كان يعتبره حليفًا محتملًا في حروبه المتقطعة مع تشارلز.

بالنسبة إلى هنري، الذي كان متفاعلًا بانتظام، لكن بشكل غير فعال إلى حد كبير، مع كلا الملكين الأوروبيين في ما يتعلق بمسائل الطلاق، الحرب والتحالفات، فإن الملك الإنكليزي كان يبرز باعتباره جزءًا صغيرًا من التيار الرئيس في كتاب جون الجديد.

علاقات مميزة

وبفضل ما يشتهر به من اتقان دائم، بحكم سنه وخبراته، فقد استطاع نورويتش أن يبرز التفاصيل الصحيحة عن هؤلاء الحكام الأربعة، واهتم بسردها، سواء كانت كبيرة أو صغيرة بكل همة وحماسة مقنعة، وبرزت في الكتاب أيضًا العشرات من اللحظات الموحية.

مال نورويتش إلى استعراض الكثير من المعلومات التي ربما لا يعلمها كثيرون عن طبيعة العلاقة بين الحكام الأربعة، اجتماعاتهم، توجهاتهم الدبلوماسية في أوقات الحرب والسلام. وهو ما جعل الكثير من النقاد يرشحون ذلك الكتاب لهواة قراءة التاريخ أو أي شخص آخر، خاصة وأنه جاء مليئًا بكثير من اللحظات الرائعة المستوحاة من تلك الحقبة السحيقة.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير نقلًا عن "واشنطن إندباندنت ريفيو أوف بوكس". المادة الأصل على الرابط:

http://www.washingtonindependentreviewofbooks.com/bookreview/four-princes



