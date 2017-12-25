اتفاق اولي بين العراق وشركة صينية لتطوير حقل نفطي قرب بغداد

بغداد: اعلنت وزارة النفط العراقية الاحد انها ستوقع اتفاقا بالاحرف الاولى مع شركة النفط الصينية جنهوا لتطوير حقل نفطي قرب بغداد.

وقال متحدث باسم وزارة النفط ان الهدف هو الوصول بالانتاج في الجزء الجنوبي لحقل شرقي بغداد الى "40 الف برميل خلال 5 سنوات من تاريخ نفاذ العقد".

وستستخدم موارد الحقل لتغذية مصفاة الدورة والمحطات الكهربائية القريبة منها.

وبموجب الاتفاق ستبني شركة جنهوا التي تديرها الدولة الصينية مدينة سكنية للعمال تشمل مرافق خدمية تضم حضانة ومدرسة ومستوصفا طبيا.

كما يلزم العقد الشركة الصينية بالاعتماد على الايدي العاملة العراقية بنسبة 50% تزداد لاحقا لتصبح 80%.

