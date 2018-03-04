ماي تبدي قلقها حيال اجراءات ترمب الحمائية المتعلقة بالواردات

لندن: اعربت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عن "قلقها البالغ" حيال الاجراءات الحمائية التي اعلن الرئيس الاميركي دونالد ترمب انه سيتخذها لجهة فرض رسوم جمركية على واردات الفولاذ والالومينيوم، وفق ما اعلنت رئاسة الوزراء الاحد في بيان.

واجرت ماي الاحد مكالمة هاتفية مع ترمب و"اعربت خلالها عن قلقها البالغ حيال عزم الرئيس على فرض رسوم جمركية على الفولاذ والالومينيوم، معتبرة ان تحركا متعدد الطرف هو السبيل الوحيد لحل مشكلة الفائض العالمي لما فيه مصلحة جميع الاطراف".

واعلن ترمب مساء الاثنين نيته ان يفرض الاسبوع المقبل رسوما جمركية بنسبة 25 في المئة على الفولاذ وعشرة في المئة على الالومينيوم في ما يتصل بواردات الولايات المتحدة لحماية الصناعة الوطنية. وردا على ذلك، اعلن الاتحاد الاوروبي الجمعة انه يعد اجراءات مماثلة على سلع اميركية.

وسبق ان وجه ترمب انتقادا شديدا الى الاتفاقات التجارية التي تفاوض اسلافه في شأنها محملا اياهم مسؤولية خسارة ملايين الوظائف الصناعية في الولايات المتحدة.

وبعد خروجها من الاتحاد الاوروبي المقرر في 29 مارس 2019، قد توقع المملكة المتحدة اتفاقات تجارية مع دول اخرى بينها الولايات المتحدة.