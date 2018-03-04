مسؤولان أميركيان يؤكدان وجوب عدم إعفاء اي بلد من الرسوم الجمركية الجديدة

واشنطن: أكد مسؤولان اميركيان الاحد انه يجب عدم اعفاء اي بلد من الضرائب الجمركية التي تنوي ادارة دونالد ترمب فرضها على واردات الصلب والالومينيوم، وقللا من وقع هذا الاجراء على باقي الاقتصاد الاميركي.

وقال وزير التجارة الاميركي ويلبور روس لقناة "ايه بي سي"، "لم اسمعه بعد (دونالد ترمب) يتحدث عن اعفاءات محددة".

من جهته اعلن بيتر نافارو مستشار الرئيس للقضايا التجارية لقناة "سي ان ان"، "سيكون هناك اعفاء لحالات خاصة سنحتاج فيها الى اعفاءات لتطوير التجارة لكن في الوقت الراهن ليس هناك اي اعفاء لاي بلد".

وتتقاطع هذه التصريحات مع تلك التي ادلى بها الجمعة مسؤول اميركي طلب عدم كشف اسمه حول نية الرئيس الاميركي ان يعلن الاسبوع المقبل ضرائب بقيمة 25% على استيراد الصلب الى الولايات المتحدة و10% على استيراد الالومنيوم "في قرار شامل لا يتضمن اعفاءات".

وقال نافارو ان هذه الضرائب الجمركية لن تؤثر على الاقتصاد الاميركي بشكل عام ردا على سؤال حول مخاطر القرار على آلاف الوظائف.

وقال روس "ان القيمة الاجمالية للضرائب التي سنفرضها هي حوالى تسعة مليارات دولار سنويا وهي نسبة 1% من الاقتصاد. واضاف "بالتالي فان الاعتقاد بان ذلك سيقضي على كثير من الوظائف وسيرفع الاسعار خاطىء".

واثار الاعلان المفاجىء لترمب استياء عالميا. واتصلت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بترمب الاحد لبحث هذا الموضوع. وقال مكتبها الاعلامي "اعربت رئيسة الوزراء عن قلقنا العميق لاعلان الرئيس الاميركي الوشيك عن الضرائب على الصلب والالومنيوم".

وردا على سؤال حول كندا اول مزود للصلب للولايات المتحدة قال نافارو "اذا اعفينا كندا فعلينا فرض ضرائب هائلة على كل الدول الاخرى".

وتابع ان الرئيس "استمع الى كل الاطراف واتخذ قراره. انه قرار قوي وشجاع واعتقد انه القرار الصائب".

