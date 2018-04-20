GMT 13:53 2018 الجمعة 20 أبريل GMT 13:55 2018 الجمعة 20 أبريل  :آخر تحديث

ترمب يرفض ارتفاع أسعار النفط "في شكل مصطنع"

أ. ف. ب.
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واشنطن: انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) على خلفية ما اعتبره ارتفاعا مصطنعا لأسعار النفط مضيفا أن ذلك "لن يكون مقبولا".

وتزامنت تصريحاته عبر موقع "تويتر" مع اجتماع عقده كبار منتجي النفط في العالم في السعودية لمناقشة ابقاء السقف الذي تم وضعه على الانتاج.

وقال ترمب عبر "تويتر" "يبدو أن أوبك تقوم بذلك مجددا (...) في ظل وجود كميات قياسية من النفط في كل مكان بما في ذلك في السفن المحملة بالكامل في البحر، فإن أسعار النفط عالية جدا بشكل مصطنع! هذا ليس جيدا ولن يكون مقبولا".

وأبرم منتجو أوبك مع دول منتجة من خارج المنظمة اتفاقا في 2016 لخفض الانتاج بـ1,8 مليون برميل يوميا بهدف التقليل من الفائض العالمي في النفط.

ونجح الاتفاق الذي سيستمر حتى نهاية العام الجاري في رفع أسعار النفط إلى 70 دولارا للبرميل مقارنة بثلاثين دولارا للبرميل مطلع العام 2016.


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