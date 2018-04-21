اسفنجة عملاقة لامتصاص البقع النفطية من البحار

لندن: أعلن علماء استراليون ان البقع النفطية يمكن إزالتها من البحار بمادة عائمة جديدة تتكون من نفايات الصناعة البترولية وزيت الطهي.

وأوضح العلماء ان المادة الجديدة المصنوعة من الكبريت وزيت نبات الكانولا الذي يُستخدم للطهي تقوم بدور الاسفنجة العملاقة لازالة بقع النفط الخام ووقود الديزل من ماء البحر. ويمكن اعتصار المادة لازالة النفط منها واستخدامها من جديد.

وقال رئيس فريق الباحثين الدكتور جاستن تشوكر استاذ الكيمياء التركيبية في جامعة فلندرز الاسترالية ان الاسفنجة العملاقة يمكن ان توفر طريقة رخيصة ومستدامة في المناطق المتضررة بالبقع النفطية. وتوقع تشكور ان تكون المادة الجديدة ذات سعر تنافسي مع مواد أخرى تُستخدم لامتصاص النفط المتسرب في ماء البحر.

واضاف تشوكر ان الهدف هو ان تُستخدم المادة الجديدة عالمياً "فهي رخيصة ونتطلع الى استخدامها في مناطق من العالم مثل حوض الأمزون في الايكوادور ودلتا النيجر حيث لا توجد حلول للبقع النفطية".

ويقول الاتحاد الدولي لمالكي الناقلات المعني بالتلوث ان نحو 7000 طن من النفط الخام تسربت الى ماء المحيطات في عام 2017.

والمعروف ان زيت الطهي والكبريت لا يتفاعلان مع الماء. واكتشف فريق الباحثين ان المادة التي صنعوها من الاثنين لا تمتص النفط فحسب بل وتحوله الى مادة هلامية متخثرة. وقال تشوكر ان هذا كان من النتائج غير المتوقعة خلال العمل على تطوير المادة في المختبر.

ويعمل فريق الباحثين الآن مع مهندسين ودوائر حكومية لتصنيع الاسفنجة العملاقة على نطاق واسع واختبارها ميدانياً في العام المقبل.

وأُجريت الدراسة في اطار مشروع علمي مشترك بين جامعة فلندرز ومعهد الطب الجزيئي في البرتغال وجامعة كامبردج في بريطانيا.

اعدت "ايلاف" هذا التقرير بتصرف عن "الغارديان". الأصل منشور على الرابط التالي

https://www.theguardian.com/business/2018/apr/19/researchers-create-super-sponge-that-mops-up-oil-spills