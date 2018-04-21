وزير الخزانة الأميركي يعتزم زيارة الصين

واشنطن: اعلن وزير الخزانة الاميركي السبت انه يعتزم زيارة الصين بهدف مواصلة المباحثات حول النزاع التجاري بين واشنطن وبكين.

وقال ستيفن منوتشين خلال لقائه صحافيين على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي "اعتزم القيام بذلك. لكنني لن اقول المزيد حول موعد" الزيارة.

ويتهم الرئيس الاميركي دونالد ترمب الصين بـ"ممارسات تجارية" تضر بمصالح الشركات والعمال الاميركيين. ويأسف خصوصا لـ"الانتقال القسري للتكنولوجيات الاميركية" و"سرقة الملكية الفكرية".

وتحت شعار الدفاع عن الامن القومي، فرض ترامب في الثامن من مارس وفي شكل احادي رسوما جمركية على صادرات الفولاذ والالمنيوم. لكنه استثنى موقتا كندا والمكسيك والاتحاد الاوروبي من هذا الاجراء.

ثم عمدت ادارته الى استهداف بكين عبر نشر قائمة موقتة بسلع صينية ستفرض عليها رسوم جديدة. وردت بكين باجراءات مماثلة اثارت مخاوف من اندلاع حرب تجارية.