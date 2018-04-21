"اتفاق مبدئي" بين الاتحاد الاوروبي والمكسيك حول معاهدة جديدة للتبادل الحر

بروكسل: اعلن الاتحاد الاوروبي والمكسيك السبت في بروكسل انهما توصلا الى "اتفاق مبدئي" لتطوير معاهدة التبادل الحر التي تنظم علاقاتهما التجارية منذ العام 2000.

واورد بيان مشترك وقعه المفوضان الاوروبيان سيسيليا ملمستروم (تجارة) وفيل هوغان (زراعة) ووزير الاقتصاد المكسيك ايلديفنسو فيلاريال ان "مفاوضينا سيواصلون الان عملهم لمعالجة المسائل التقنية العالقة وانجاز النص القانوني الكامل".

وكان الجانبان يسعيان الى انجاز هذا الاتفاق في العام الفائت، ويعتبر اشارة في اتجاه الولايات المتحدة التي اطلق رئيسها دونالد ترمب مفاوضات جديدة حول اتفاق نافتا للتبادل الحر بين بلاده وكل من المكسيك وكندا.

وكان فريقا التفاوض الاوروبي والمكسيكي باشرا الاثنين في بروكسل المرحلة الاخيرة من المباحثات حول الاتفاق بهدف جعله في مستوى الاتفاق الذي وقع بين الاتحاد الاوروبي وكندا.

واضاف البيان ان "الاتحاد الاوروبي والمكسيك موحدان من اجل تجارة مفتوحة وعادلة وتقوم على قواعد"، من دون الخوض في تفاصيل الاتفاق او توضيح ما اذا كانت المعاهدة تتطلب موافقة برلمانات دول الاتحاد الاوروبي او لا.

