الصين ترحب بزيارة وزير الخزانة الأميركي لمناقشة التوتر التجاري

بكين: اعلنت الصين الاحد انها "ترحب" بفكرة زيارة لوزير الخزانة الاميركي ستيفن منوتشين من اجل مناقشة التوتر التجاري بين الولايات المتحدة وهذه الدولة الآسيوية العملاقة.

وكان منوتشين تحدث السبت عن زيارة قد يقوم بها الى العاصمة الصينية. وقال لوسائل الإعلام على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن: "افكر في ذلك. لن أضيف اي تفاصيل اخرى على موعدها".

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان مقتضب ان "الصين تلقت نبأ رغبة الجانب الاميركي في التوجه الى بكين لاجراء مشاورات حول القضايا الاقتصادية والتجارية. الصين ترحب بذلك".

ويتهم الرئيس الاميركي دونالد ترمب الصين بـ"ممارسات تجارية" تضر بمصالح الشركات والعمال الاميركيين. ويأسف خصوصا لـ"الانتقال القسري للتكنولوجيات الاميركية" و"سرقة الملكية الفكرية".

وتحت شعار الدفاع عن الامن القومي، فرض ترمب في الثامن من مارس، وفي قرار احادي، رسوما جمركية على واردات الولايات المتحدة من الفولاذ والالمنيوم. لكنه استثنى موقتًا كندا والمكسيك والاتحاد الاوروبي من هذا الاجراء.

وعمدت ادارته الى استهداف بكين عبر نشر قائمة موقتة بسلع صينية ستفرض عليها رسوم جديدة. وردت بكين باجراءات مماثلة اثارت مخاوف من اندلاع حرب تجارية.

