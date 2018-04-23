دبي: أعلنت شركة "كريم" لسيارات الأجرة الخاصة والتي تعد منافسة لشركة "اوبر" في الشرق الاوسط، الاثنين انها تعرضت لهجوم الكتروني، سمح بالدخول الى بيانات الموظفين وزبائن الشركة.

ولم توضح "كريم" عدد الحسابات التي تأثرت في الهجوم الالكتروني. بينما اورد موقع ارابيان بيزنيس الالكتروني الاقتصادي ان الامر يتعلق ب 14 مليون شخص في الشرق الاوسط وشمال افريقيا وباكستان وتركيا.

وقالت الشركة الناشئة ان السائقين والزبائن الذين سجلوا لتلقي خدماتها بعد تاريخ 14 من يناير الماضي، لم يتأثروا بهذا الجوم.

و"كريم"، وهي شركة ناشئة مقرها الامارات، تأسست عام 2012 في دبي، وتعمل في عدد من دول الشرق الاوسط وآسيا.

واكدت الشركة انها تعمل بمساعدة خبراء لتحسين نظام الحاسوب الخاص بها لمنع هذا النوع من الهجمات المعلوماتية.

