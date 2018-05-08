استئناف المحادثات التجارية الاميركية الصينية الاسبوع المقبل في واشنطن

واشنطن: يتوجه نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي الى واشنطن "الاسبوع المقبل لاستئناف المحادثات مع الولايات المتحدة وتفادي حرب تجارية بين البلدين، بحسب ما أعلن البيت الابيض الاثنين.

وكان ليو هي المقرب من الرئيس شي جينبينغ والمكلف الاشراف على السياسة الاقتصادية للعملاق الاسيوي قاد جولة أولى من المحادثات يومي الخميس والجمعة الماضيين في بكين مع وفد أميركي رفيع برئاسة وزير الخزانة ستيف منوتشين.

ولم تفض تلك المحادثات الى حلحلة الخلاف التجاري بين البلدين خصوصا حول العجز التجاري الضخم للولايات المتحدة مع الصين والذي يندد به الرئيس الاميركي دونالد ترامب بشدة.

وأعلنت المتحدثة باسم البيت الابيض سارة ساندرز الاثنين ان "نائب رئيس الوزراء الصيني سيحضر الى هنا (واشنطن) الاسبوع المقبل لمواصلة المحادثات مع الفريق الاقتصادي" للادارة الاميركية.

ويُعرف عن ليو الطالب السابق في جامعة هارفرد الاميركية العريقة اتقانه للغة الانكليزية.

وتواجه الصين تهديد رسوم جمركية جديدة قد تفرض اعتبارا من 22 أيار/مايو وتطال حوالى 50 مليار دولار من المنتجات المصدرة إلى الولايات المتحدة.

وتلوح بكين بالرد من خلال فرض ضرائب بقيمة 50 مليار دولار على وارداتها من منتجات اميركية مثل الصويا والسيارات ولحوم الابقار وغيرها.

وجاء في وثيقة نشرتها وكالة بلومبورغ وقالت انها كانت نقطة انطلاق المحادثات في بكين ان الادارة الاميركية تطالب بخفض بمئتي مليار دولار "على الاقل" بحلول 2020 للعجز في التبادلات السنوية مع الصين (375 مليار دولار في 2017 بحسب واشنطن).

كما تطالب بخفض الرسوم الجمركية الصينية الى المستوى الذي تعتمده وانشطن وبوضع حد للدعم الحكومي لبعض القطاعات الصناعية الحيوية ولنقل التكنولوجيا المفروض على الشركات الاميركية بالاضافة الى تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية.

لكن هذه المطالب صعبة بالنسبة الى الصين وهي طالبت في المقابل ب"معاملة منصفة" للشركات الصينية العاملة في الولايات المتحدة، بحسب بلومبورغ.

