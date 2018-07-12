عمال قطاع السيارات يحضون ترمب على التحرك إزاء جنرال موتورز

ديترويت: حض رئيس نقابة عمالية الرئيس الاميركي دونالد ترمب على التحرك لإلزام شركة جنرال موتورز بحماية الوظائف في مصنع في اوهايو وعدم نقلها الى المكسيك، بحسب رسالة حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها الاربعاء.

وترمب، الذي كثيرا ما انتقد الشركات علنا لنقل أعمالها إلى الخارج ورفع الاسعار وغيرها من التجاوزات برأيه، لم يرد بعد على الرسالة التي وجهها رئيس نقابة اتحاد عمال قطاع السيارات في اوهايو.

وقال ديفيد غرين، الرئيس الجديد للنقابة، ان جنرال موتورز تقوم بتقليص منشآتها في لوردستاون التي تصنع سيارات شيفي كروز، وتسريح ثلثي اليد العاملة.

وكتب غرين في الرسالة بتاريخ 6 تموز/يوليو "لقد خضتم حملتكم الانتخابية على وعد بالحفاظ على عمل الاميركيين، غير أنه في 22 حزيران/يونيو 2018 اعلنت جنرال موتورز انها ستصنع سيارات شيفروليه بليزر الجديدة في المكسيك". واضاف "من المفارقة انه في ذلك اليوم تم تسريح 1200 عامل هم المناوبة الثانية".

وقال ان الاقتطاعات حصلت رغم حصول الشركة على "تسهيلات ضريبية ضخمة" من التخفيضات الضريبية العام الماضي.

وقال ان "لزومكم الصمت ازاء هذا الموضوع رغم أن العديد من عمالنا هنا في اوهايو صوتوا لكم، أمريثير القلق". وحض ترمب على الطلب من جنرال موتورز "اعادة استثمار اقتطاعاتهم الضريبية في مصنع لوردستاون".

وكانت جنرال موتورز اعلنت اواخر حزيران/يونيو ان قرار انتاج النموذج الجديد من بليزر، وهي سيارة رباعية متوسطة الحجم، في المكسيك، اتخذ قبل عدة سنوات، لكن الشركة ملتزمة بـ"الاستثمار وزيادة الوظائف في الولايات المتحدة".

وسيتم تصدير السيارات المصنعة في المكسيك الى الاسواق الاميركية حيث تزايد الطلب في السنوات الماضية مع انخفاض اسعار البنزين وقالت جنرال موتورز انها ستكون متوفرة في الاسواق مطلع 2019.

ورفضت المتحدثة باسم جنرال موتورز داينا هارت، الاربعاء التعليق على الرسالة لكنها قالت انه عندما قررت الشركة انتاج سيارات بليزر في المكسيك، كان مجمع لودرستاون يعمل بثلاث مناوبات، ولذا فان استخدامه للموديل الجديد لم يكن خيارا في ذلك الوقت.

