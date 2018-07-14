اوكرانيا توقع عقدا مع ايرباص لشراء 55 مروحية

كييف: وقعت أوكرانيا السبت عقدا مع شركة ايرباص الفرنسية لشراء 55 من مروحياتها المدنية مقابل 555 مليون يورو (650 مليون دولار) في أكبر صفقة يتم التوصل إليها بين الجانبين.

ووقع الاتفاق على شراء 24 مروحية من طراز "اتش 125" و عشر مروحيات من طراز "اتش 145" و21 مروحية من طراز "اتش 225" في كييف ممثلون لوزارة الداخلية الاوكرانية ومديرا "ايرباص هليكوبترز".

وقال رئيس الوزراء فولوديمير غروزمان اثناء الحفل "هذا العقد يتيح استخدام 55 طائرة هليكوبتر لضمان سلامة مواطنينا".

واضاف انها "كمية غير مسبوقة تفتح فرصا جديدة للتعاون".

من المتوقع استخدام المروحيات لاغراض امنية مدنية مثل مراقبة الحدود وحالات الطوارئ.

من جهتها، قالت السفيرة الفرنسية ايزابيل دومون "بالنسبة الينا، انه امر مهم للغاية من الناحية الرمزية. اود أن اشكركم على هذا الاختيار" مع توقيع العقد تزامنا مع اليوم الوطني الفرنسي.

ولا تتضمن الصفقة المروحيات فقط ولكن ايضا الدعم الفني وتدريب الطيارين.

وستتم تغطية 85 في المئة من قيمة العقد (555 مليون يورو) بواسطة قرض من وزارة المال الفرنسية والبنوك الفرنسية.

من المتوقع تسليم المروحيات الاربع الاولى من طراز "اتش 225 سوبر بوما" هذا العام.

