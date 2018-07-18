مستشار لترمب: بكين تعيق التوصل لحل للخلاف التجاري

واشنطن: أعلن مستشار اقتصادي كبير للرئيس الاميركي دونالد ترمب الاربعاء ان الرئيس الصيني شي جينبينغ يعيق التوصل الى اتفاق لحل الخلاف التجاري مع الولايات المتحدة.

وقال لاردي كودلو مدير المجلس الاقتصادي القومي في البيت الابيض "اعتقد ان شي يعيق الامور .. ولا اعتقد ان لديه اي نية لمتابعة المناقشات التي اجريناها".

وفرض ترمب رسوما جمركية على الصلب والالمنيوم في جميع انحاء العالم وعلى بضائع صينية بقيمة 34 مليار دولار، ومن المرجح ان يفرض رسوما على سلع ب16 مليار دولار اضافية قريبا، كما يمكن ان يفرض رسوما على بضائع بقيمة 200 مليار دولار في موعد لا يتعدى سبتمبر.

وقال كودلو في مقابلة مع شبكة "سي ان بي سي" التلفزيونية حيث كان يعمل قبل انضمامه الى الادارة الاميركية، ان ترمب "غير راض عن الصين" و"يواصل الضغط". وقد ردت الصين بالمثل مثلما فعل شركاء تجاريون اخرون تأثروا بفرض الرسوم على المعادن.

وأكد أن بإمكان الصين ان تحل النزاع "بعد ظهر اليوم" من خلال خفض الرسوم الجمركية وازالة العوائق غير المتعلقة بالرسوم، والكف عن سرقة التكنولوجيا الاميركية من خلال عمليات النقل القسرية.

وقال "لا تلوموا ترمب، بل لوموا الصين".

وبالنسبة للمواجهة مع اوروبا، التي ردت كذلك على فرض ترمب الرسوم على المعادن وتواجه خطر فرض رسوم على صادراتها من السيارات، قال كودلو انه يعتقد ان الاتحاد الاوروبي يدرس تقديم تسوية.

ومن المقرر ان يلتقي رئيس المفوضية الاوروبية جان-كلود يونكر ترمب في واشنطن في 25 تموز/يوليو، وقال كودلو "لقد اخبرني انه سيحضر عرضا تجارياً مهماً جدا .. يمكن ان يخفض الحواجز .. وقد نتلقى مفاجأة سارة".