واشنطن: أعلن وزير التجارة الأميركي ويلبور روس الخميس ان التفاوض على تعديل اتفاق التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) قد يُستأنف قريبا.

وقال روس إن الرئيس المكسيكي المنتخب اندريس مانويل لوبيز اوبرادور "عدّل خطابه بشكل كبير واعلن بكل وضوح ان فكرة اعادة التفاوض على +نافتا+ تروقه".

وقبل الانتخابات المكسيكية ساد قلق من إمكان تخلّي لوبيز اوبرادور الشعبوي اليساري عن مفاوضات تعديل الاتفاق.

وأعلن روس في مقابلة مع شبكة "سي ان بي سي" الأميركية ان فريقا تابعا للوبيز اوبرادور يعمل مع الحكومة الحالية على ملف مفاوضات "نافتا" التي "نعتقد انها ستُستأنف سريعا".

وبعد الانتخابات قال كارلوس اورزوا الذي من المقرر ان يتولى وزارة المال إن وتيرة اعادة التفاوض على نافتا قد تتسارع بعد الانتخابات التشريعية الأميركية في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق الموقع مع المكسيك وكندا والمطبق منذ عقدين ما لم يتم تعديله.

وبعدما سعى مسؤولون للتوصل الى اتفاق قبل الانتخابات المكسيكية التي اجريت في تموز/يوليو، توقفت المفاوضات على خلفية المطالب الأميركية بتصنيع السيارات في كندا او المكسيك، بشكل رئيسي بأجزاء مصنعة في الولايات المتحدة.

كذلك تخوض المكسيك وكندا نزاعا مع الولايات المتحدة على خلفية زيادة الاخيرة لرسومها على الصلب والالمنيوم، وردت مكسيكو واوتاوا برسوم مضادة على بضائع أميركية.

وتتوجه وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند الى مكسيكو في 26 تموز/يوليو لبحث اتفاق التجارة الحرة لأميركا الشمالية مع الرئيس المكسيكي المنتخب، بحسب كما اعلنت وزارة الخارجية المكسيكية.

وستلتقي فريلاند خلال زيارتها الرئيس المكسيكي الحالي انريكي بينيا نييتو ونظيرها لويس فيديغاراي ووزير الاقتصاد ايلديفونسو غواخاردو.

وسيرافق فريلاند في الزيارة وزير المال الكندي بيل مورنو والوزير الجديد لتنويع التجارة الدولية جيم كار.

ومطلع تموز/يوليو بحث رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو مع لوبيز اوبرادور النية المشتركة في "تعديل اتفاق التجارة الحرة لأميركا الشمالية".