ترمب يتهم الاتحاد الاوروبي والصين بالتلاعب بالعملة

واشنطن: اتهم الرئيس الاميركي دونالد ترمب الجمعة الاتحاد الاوروبي والصين بالتلاعب بالعملة وهاجم الاحتياطي الفدرالي الاميركي قائلا إن رفع الفائدة يضر بالاقتصاد.

وقال في تغريدة "تتلاعب الصين والاتحاد الاوروبي ودول اخرى بالعملة بخفض معدلات الفائدة في حين ترفعها الولايات المتحدة مع دولار يزداد قوة يوما بعد يوم ما يضعف قدرتنا التنافسية". واضاف "كالعادة هذا غير عادل".

واعتبر ترمب انه "لا يجب معاقبة الولايات المتحدة لان أوضاعها جيدة جدا". وتابع "رفع معدلات الفائدة يضر بكل ما حققناه حتى الان".

وكان ترمب ندد الخميس بارتفاع قيمة الدولار المدفوع بتوقعات رفع الفائدة والنزاعات التجارية.

وكتب ترمب "انظروا الى اليورو (..) انه يتراجع وعملة الصين في تراجع تام. هذا يضعنا في وضع غير ملائم" لنا.

