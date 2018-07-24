مشاريع استثمارية للصين في جنوب أفريقيا بقيمة 14 مليار دولار

بريتوريا: أعلن رئيس جنوب افريقيا سيريل رومافوسا الثلاثاء ان الصين ستقوم بمشاريع استثمارية في البلاد بقيمة 14 مليار دولار، وذلك اثر محادثات اجراها مع الرئيس الصيني شي جينبينغ في بريتوريا عشية قمة لمجموعة "بريكس".

وتولى رامافوسا السلطة في فبراير متعهدا انعاش الاقتصاد وجذب المستثمرين اثر استقالة جاكوب زوما بعد فترة حكم دامت تسع سنوات شابتها فضائح فساد ومشاكل اقتصادية لا سيما ضعف النمو وارتفاع نسبة البطالة الى اعلى مستوى.

واعلن رامافوسا والى جانبه نظيره الصيني "وقعنا عدة اتفاقات ومذكرات تفاهم تهدف الى تعميق علاقاتنا، تتضمن وعودا استثمارية بقيمة 14 مليار دولار".

وتابع رامافوسا "لم تبلغ التبادلات التجارية الثنائية اقصى امكاناتها"، موضحا ان الاستثمارات ستتركز على البنى التحتية والزراعة والتكنولوجيا.

ويشارك الرئيس الصيني الاربعاء في قمة "بريكس" للاقتصادات الناشئة والتي تضم البرازيل والصين والهند وروسيا وجنوب افريقيا.

وقال شي إن بلاده "ستتخذ تدابير فاعلة لزيادة وارداتها من جنوب افريقيا دعما للحكومة".

وتضمنت الاتفاقات الموقعة الثلاثاء قرضا بقيمة 2,5 مليار دولار لشركة الطاقة الجنوب افريقية "ايسكوم" التابعة للحكومة، والتي ترزح تحت وطأة ديون طائلة وتطاولها اتهامات بالفساد تعود لعهد حكومة زوما.