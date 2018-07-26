أرامكو: لا حالات انسكاب للنفط الخام

الرياض: قالت أرامكو السعودية، إنه بناءً على ما صرّح به وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، خالد الفالح، بشأن تعليق شحنات النفط الخام عبر مضيق باب المندب، توضح الشركة أن ناقلتين من ناقلات النفط الخام العملاقة، تابعتين للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري وتحمل كلٌّ منهما مليوني برميل من النفط الخام العائد لأرامكو السعودية، تعرضتا لهجوم من قبل الحوثيين في البحر الأحمر صباح هذا اليوم.

وأضافت: أصيبت إحدى الناقلتين أثناء هذا الهجوم وتعرضت لأضرار طفيفة، ولم تقع أية إصابات أو حالات انسكاب للنفط الخام.

وتابعت: من أجل سلامة الناقلات وطواقمها، وتجنب حوادث انسكاب النفط الخام، علّقت أرامكو السعودية إرسال جميع شحنات النفط الخام عبر مضيق باب المندب إلى أن تصبح الملاحة خلال مضيق باب المندب آمنة، وذلك بشكلٍ فوري ومؤقت، حيث تقوم الشركة بتقييم الوضع الراهن لاتخاذ الإجراءات المناسبة.