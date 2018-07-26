مدريد: اعتبر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الخميس في مدريد ان المباحثات التي جرت الاربعاء بين دونالد ترمب وجان كلود يونكر "مفيدة"، لكنه اكد انه "لا يؤيد" التفاوض على "اتفاق تجاري واسع" بين الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة.

وقال ماكرون ان "اوروبا وفرنسا لم ترغبا ابدا في حرب تجارية والمناقشة التي حصلت البارحة مفيدة بقدر ما تتيح لجم اي توتر لا طائل منه، والعمل على التهدئة".

وتابع الرئيس الفرنسي "الا ان مناقشة تجارية جيدة لا يمكن ان تجري الا على اسس متوازنة، ولا يمكن ان تجري تحت التهديد باي شكل من الاشكال"، مضيفا "في هذا الاطار لدينا عدد من التساؤلات ومظاهر قلق سنسعى لاستيضاحها".

وتابع ماكرون "انا لا اؤيد دخولنا في مفاوضات حول اتفاق تجاري واسع لان الظروف غير مناسبة اليوم" مكررا معارضته ادخال المواضيع الزراعية في هذه المحادثات.

وجاء كلام ماكرون في ختام لقاء مع رئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز.

وقال ماكرون ايضا "اعتبر انه لا يمكن ازالة او خفض اي معيار اوروبي في مجال البيئة او الصحة او الغذاء".

وشدد ماكرون على ضرورة وجود "مؤشرات احتواء للتصعيد بالنسبة الى الصلب والالمنيوم اللذين فرضت عليهما الولايات المتحدة ضرائب غير قانونية" وذلك "كشرط مسبق لاي تقدم ملموس"

وكان ترمب ويونكر اعلنا سلسلة من القرارات في مجالات الزراعة والصناعة والطاقة من دون ان تعرف بعد تفاصيلها.

