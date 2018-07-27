فيسبوك تخسر 119 مليار دولار من رسملتها في البورصة

سان فرانسيسكو: تراجعت اسعار اسهم فيسبوك اكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم الخميس في نيويورك ما ادى خسارتها 119 مليار دولار من رسملتها في البورصة، في سابقة في وول ستريت.

ومنذ بدء المبادلات الاولى في وول ستريت سجل سعر سهم فيسبوك تراجعا، وتواصل هذا الاتجاه طوال نهار الخميس.

وانتهت الجلسة على سعر 176,26 دولارا للسهم الواحد اي بتراجع نسبته 19 بالمئة، ما يخفض قيمة رسملتها السوقية الى 510,2 مليارات دولار.

وهذه اكبر خسارة في قيمة مجموعة تسجل في جلسة واحدة في نيويورك. وقد ادت الى انخفاض مؤشر ناسداك الذي يشمل عددا من شركات التكنولوجيا الذي خسر 1,01 بالمئة من قيمته.

وبعد انخفاض حاد كان الاكبر خلال جلسة واحدة منذ دخول فيسبوك الى البورصة، ارتفعت اسعار الاسهم قليلا في المبادلات الالكترونية. وما زاد من حدة التراجع ان اسعار اسهم الشبكة كانت مرتفعة جدا في المبادلات، لذلك يمكن ان تكون تأثرت بعمليات لسحب الارباح.

وكانت فيسبوك تبدو في موقع قوة حتى الاربعاء اذ ان المستثمرين لم يكونوا على علم على ما يبدو بالمخاوف المرتبطة بفضيحة المعطيات الشخصية التي تم تسريبها الى الشركة البريطانية "كامبريدج اناليتيكا" وكل التحقيقات الجارية.

وكانت فيسبوك التي تحتفل العام المقبل بمرور 15 عاما على تأسيسها فاجأت الاسواق بنشرها الاربعاء رقم اعمال كبيرا لكنه جاء اقل من التوقعات -- مع انه ارتفع بنسبة 42 بالمئة ليبلغ 13,2 مليار دولار -- وحديثها عن توقعات قاتمة لبقية العام.

كما جاء عدد مستخدميها اقل من التوقعات وبلغ 2,23 مليار.

وقالت فيسبوك ان هذا التباطؤ نجم جزئيا عن معالجة جديدة لمسألة المعطيات الشخصية والامنية -- محور فضيحة كامبريدج اناليتيكا التي كشفت في منتصف آذار/مارس. لكن مجموعة مارك زاكربرغ تعرف ايضا بحدود نمو الاعلانات التي تؤمن كل عائداته تقريبا.