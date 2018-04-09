"إيلاف" من القاهرة: لا يتوقف الجمهور عن مراقبة تحركات الفنانين عمرو دياب ودينا الشربيني. والأمر ليس مرتبطاً فقط بظهورهما معاً في الأماكن والمناسبات العامة، بل لأن تبريراتهما لظهورهما المتكرر معاً لم تعد مقنعة على الإطلاق. حيث بات الجمهور يعتبر النفي منهما حجة غير مقنعة، بينما ينتظر البعض خطوة إعلانهما الإرتباط بشكلٍ رسمي.

صحيح أن عمرو دياب يتمتع بعلاقات جيدة في الوسط الفني رغم قلة ظهوره في المناسبات، وأن بعض الفنانين يحرصون على مرافقته والظهور معه وحضور حفلاته، إلا أن دينا الشربيني تلقى منه معاملةً خاصة لم يسبقها فيها أحد على مدار مشواره الفني الممتد لنحو 3 عقود. ما يعطي انطباعاً شبه مؤكد أن الأمر يتجاوز حدود الصداقة بالفعل. ليس فقط لحضورهما جميع المناسبات معاً، ومشاهدتهما أكثر من مرة يصلان في سيارةٍ واحدة للحفلات الخاصة، بل لأن الحديث عن وجود علاقة عاطفية أو زواجٍ سري يجمع بينهما قد تزامن مع توقف زوجته زينة عاشور عن متابعته على موقعي التواصل الإجتماعي "إنستغرام وتويتر". كما أنها حذفت الصور المشتركة بينهما، وهو ما حدث في الفترة التي ازداد فيه قربه من دينا التي نظمت حفل عيد ميلاه الأخير بغياب زوجته.







يشار إلى أن "الشربيني" صرّحت مسبقاً أن ما يربطها بـ"دياب" هو علاقة عمل نظراً لانشغالهما بتحضير فيلمه الجديد بعنوان "الشهرة"، لكن الفيلم الذي لم تنتهِ كتابته لن يخرج للنور على الأقل خلال العام الحالي. كما أنها تحظى بمكانةٍ خاصة لدى عمرو الذي قام بزيارتها في موقع تصوير مسلسلها الجديد "مليكة" بعدما نُشِرَ خبراً عن خلافاتهما والغائها لمتابعته على "إنستغرام".



وعليه، فإن الصورة التي التُقطت لـ"دياب" ممسكاً بيد "الشربيني" خلال إنهاء إجراءات وصوله إلى دبي، لم تكن الصورة الأولى لهما سوياً. فدينا ترافقه في جميع حفلاته وسافرت معه إلى لندن ودولة الإمارات بأوقاتٍ سابقة على متن طائرة خاصة. بالإضافة إلى تواجدها على المسرح في بعض الحفلات.



وفي ظهورها الأخير ببرنامج "تعشب شاي" مع زميلتها غادة عادل، تحدثت دينا عن مواصفات فتى احلامها، وقالت أنها كانت تريد من خلال إجابتها أن تنفي ما يتردد عن زواجها من عمرو دياب، فيما ظهر الإعلامي جابر القرموطي في حلقة برنامجه "مانشيت القرموطي" مؤخراً داعياً عمرو ودينا لتحديد موقفهما وإعلان الحقيقة حول علاقتهما.



يُذكر أن "دياب" قدم في ألبومه الأخير أغنية "أجمل عيون" التي عُرِفَت اعلامياً ببرج الحوت لكون دينا من مواليد هذا البرج. حيث اعتبر كثيرون ان الأغنية موجهة لها. لكن فيما سبق ونفى عمرو ذلك في حفله بالساحل الشمالي، أكدت دينا قبل أسابيع في فيديو مع الإعلامية بوسي شلبي أن الأغنية قُدِّمَت لها!

وعليه، فإن الجمهور سيبقى بحيرة من أمره أمام العلاقة التي يراها أبعد من الصداقة، حتى يظهر الموقف جليا في يومٍ ما.