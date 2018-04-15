"إيلاف" من بيروت: طرحت الفنانة ديانا حداد أغنية جديدة بعنوان "بنت أبوية" عبر قناتها الرسمية على موقع "YouTube". وهي من كلمات الشاعر الدكتور مانع سعيد العتيبة، وألحان الإماراتي "نغم وطن"، توزيع موسيقي للمايسترو زيد نديم ومكساج جاسم محمد، وإشراف الشاعر راشد شرار.

وقد تم تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب بسيناريو تمثيلي تم إعداده خصيصاً للأغنية دون ظهور ديانا حداد في مشاهده. وهو من إخراج الإماراتي جاسم الجسمي، حيث تم عرضه مع طرح الأغنية عبر YouTube

هذا وتستعد "حداد" للسفر الى القاهرة لتسجيل ووضع صوتها على بعض الأعمال الغنائية الجديدة، ذات الألوان الغنائية العربية، إستعداداً لطرح إحداها خلال أيام عيد الفطر المقبل، ومع بداية أشهر صيف 2018، علماً أنها ستكشف عن تفاصيل هذه الأعمال في حينها.

