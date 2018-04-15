GMT 7:57 2018 الأحد 15 أبريل GMT 9:19 2018 الأحد 15 أبريل  :آخر تحديث

مي عزالدين تروّج لمسلسلها قبل طرح الفيديو الدعائي

أحمد طه من القاهرة
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مي عزالدين تلاحق التصوير والمونتاج في "رسايل"

"إيلاف" من القاهرة: شوّقت الفنانة مي عز الدين متابعيها قبل طرح الفيديو الدعائي الرسمي لمسلسلها الجديد بعنوان "رسايل" المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.
وطرحت عبر صفحة المسلسل على "فيسبوك" الفيديو القصير الخاص بالمسلسل الذي يتسم بالغموض تبعاً لسيناريو الأحداث. علماً بأن الفيديو الدعائي الرسمي للعمل سينطلق خلال أيام قليلة بالتزامن مع الإعلان عن قنوات عرض المسلسل الجديد الذي تعود من خلاله للدراما بعد غيابها في العام الماضي.
يشار إلى أنها تستمر بتصوير المسلسل خلال الفترة الحالية بشكلٍ مكثّف للحاق بالعرض الرمضاني. علماً بأن فريق العمل صوّر خلال الفترة الماضية أكثر من نصف حلقات العمل.


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