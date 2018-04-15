GMT 10:30 2018 الأحد 15 أبريل GMT 11:02 2018 الأحد 15 أبريل  :آخر تحديث

حسام حبيب يقبِّل يدي شيرين على المسرح في الدار البيضاء

شيماء صافي من بيروت
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"إيلاف" من بيروت: أحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب حفلها الغنائي على مسرح ميجاراما في الدار البيضاء بالمغرب. إلا أن اللقطات الرومانسية بينها وبين زوجها الفنان حسام حبيب على المسرح خلال أدائهما للديو الغنائي المشترك بينهما بعنوان "كل ما غني" قد طغت على باقي تفاصيل الحفل.
ولقد نشرت صحفة محبي شيرين فيديو قصير من الحفل الذي ارتدت خلاله فستاناً أبيض اللون وطويل. حيث يظهر حبيب وهو يقبّل يديها ويحتضنها وسط التصفيق والتهليل من قبل الجمهور. حيث خاطبها قائلاً: "أحتاجك". فيما أضحكت "عبد الوهاب" الجمهور حين تحدثت عن خجل زوجها قائلة أنه "فنان ناجح لكنه يخجل من الجمهور، أما أنا فلا".

يشار إلى أنهما لا يزالان بشهر العسل، لكنهما يتابعان بتنفيذ التزاماتهما الفنية التي سبقت موعد زفافهما، علماً أنهما سبق وظهرا معاً في حفلها الأخير بالكويت حيث احتفلا بشهر العسل. مع الإشارة إلى أنهما سيتوجهان لاحقاً إلى العاصمتين الفرنسية باريس واللبنانية بيروت.

فيما يلي بعض اللقطات المصورة من حفلها، والتي نشِرَت عبر صفحة "محبي شيرين" على "إنستغرام":

شيرين و حسام على المسرح 💞 @sherine

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@sherine @hossamhabib 💍🌹

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