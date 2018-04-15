إشتباكات بكواليس حفل تامر حسني

"إيلاف" من القاهرة: نشبت إشتباكات حادة في كواليس حفل الفنان تامر حسني مساء أمس بأحد الجامعات الخاصة وهو الحفل الذي استمر على مدار اليوم وحضره مجموعة من الفنانين.

وفي التفاصيل، لقد قام أفراد من الأمن بمنع المصورين من الدخول لأماكن كانوا يتواجدون فيها على مدار اليوم، فتصاعد الإشتباك اللفظي وتحول إلى اعتداءات من جانب أفراد الأمن ما أدى لخسائر في معدات التصوير لدى المصورين اللذين تمكسا بتحرير محضر بالواقعة خاصةً مع قوات الشرطة في المكان.



يُذكر أن إدارة الجامعة تدخلت لتعويض المصورين مالياً عن خسائرهم تجنباً لتحرير محاضر بالشرطة، فتم حلّ الأزمة ودياً بعد مرور أكثر من ساعتين، فيما لم يتدخل تامر بالإشكال. علماً أن منظم الحفل وليد منصور قد انسحب مع بداية الإشتباكات، وصرّح لاحقاً في بيانه أن الصحافيين إحتكا بأفراد الأمن غير التابعين لشركته المسؤولة عن التنظيم، معرباً عن تقديره للصحافة ودورها.

