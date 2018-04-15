مديحة يسري تدخل في غيبوبة

"إيلاف" من القاهرة: تعرّضت الفنانة القديرة مديحة يسري لغيبوبة أدخلتها إلى غرفة الرعاية المركزة خلال الأيام الماضية. حيث فقدت الوعي بشكلٍ كامل لفتراتٍ طويلة وفقدت قدرتها على الحركة، إلا أنها استجابت للعلاج بشكلٍ ملحوظ خلال الساعات الماضية، بحسب تصريح الأطباء.



يشار إلى أنها تتلقى علاجاً طبيعياً منذ أكثر من عامين داخل إحدى المستشفيات الخاصة بعد إصابتها بكسور في الحوض ومعاناتها من مشكلات في الظهر. فيما تتابع نقابة الممثلين الحالة الصحية لأكبر فنانة مصرية لا تزال على قيد الحياة، علماً بأن بعض الفنانين يقومون بزيارتها من وقتٍ لآخر في المستشفى.