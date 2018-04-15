كريم فهمي يشكر زوجته على نجاح فيلمه

"إيلاف" من القاهرة: بالتزامن مع تصدّره لشباك التذاكر بفيلمه الجديد "علي بابا" الذي استقبلته الصالات السينمائية مؤخراً، حرص الفنان كريم فهمي على تقديم تحية شكر لزوجته.

وكتب لها مدونة عبر حسابه على "إنستغرام" قال فيها: "شكراً حبيبتي علي تعبك معايا ، شكرا علي تحملك ليا و انا بشتغل و انا بكتب كل فيلم جديد ، شكرا علي اهتمامك بقراية كل فيلم بكتبه ، شكرا علي اهتمامك بلبسي و شكلي ، شكرا علي حبك لنجاحي كأنه نجاحك او اكتر ، الحقيقه انك ليكي في نجاحي ده اكتر مني شخصيا ، شكرا علي وقوفك جنبي لما اصر علي رفضي لأي عمل لا يليق بالجمهور رغم احتياجنا المادي ليه و تقوليلي ولا يهمك نستحمل".

وأضاف" "لو كنت اخدت خطوات فده لأن ربنا سبب فيكي الاسباب انك في ضهري ، ربنا يخليكي ليا انا و البنات و تفضلي شايله همنا طول الوقت ، قررت اكتبلك قدام كل الناس عشان انتي الجندي المجهول في حياتي ... شكرا علي كل حاجه يا حبيتي".

هذا وكان "فهمي" قد صرّح بأن زوجته هي التي اختارت ترشيح أيتن عامر لبطولة الفيلم أمامه، مشيراً إلى أنها تقرأ أعماله قبل تقديمها للجهة المنتجة.

