"علي بابا" يتصدّر إيرادات السينما

"إيلاف" من القاهرة: تصدّر فيلم "علي بابا" من إنتاج أحمد السبكي وبطولة كريم فهمي وأيتن عامر، إيرادات شباك التذاكر بأكثر من 5 ملايين جنيه. ولقد زادت ايرادات الفيلم في ثاني أسبوع لعرضه بالصالات.







وحلّ في المركز الثاني فيلم "نورت مصر" الذي يقوم ببطولته بيومي فؤاد وهشام اسماعيل ومحمد ثروت حيث حقق ايرادات وصلت إلى أكثر من مليون و300 ألف جنيه، وهو رقم جيد للغاية مقارنةً بكونه يشكل البطولة السينمائية الأولى للفنان بيومي فؤاد الذي سبق وقدّم عشرات الأدوار الثانوية في الأعمال الدرامية والسينمائية.







وفي المركز الثالث حلّ فيلم "قسطي بيوجعني" في اسبوع عرضه الأول بإيرادات وصلت إلى أكثر من 500 ألف جنيه وهو الفيلم الذي يقوم ببطولته هاني رمزي ومايا نصري، علماً بأن الفيلم واجه مشكلات في بعض النُسخ التي لم تُعرض في الصالات لأسبابٍ تقنية.









هذا وحقق فيلم "الخروج عن النص" إيرادات وصلت إلى 120 ألف جنيه، وهو الفيلم الذي يقوم ببطولته محمد نجاتي ورندا البحيري، فيما حقق فيلم "رحلة يوسف" الذي يقوم ببطولته خالد عليش إيرادات وصلت إلى 200 ألف جنيه تقريباً.

