محمد منير في المستشفى

إيلاف من القاهرة: يسود الغموض الحالة الصحية للفنان الكبير محمد منير الذي يتلقى العلاج خلال الفترة الحالية داخل مستشفى دار الفؤاد بمنطقة 6 أكتوبر.

وخضع المغني المصري لعملية جراحية دقيقة لم يكشف عن تفاصيلها داخل المستشفى التي يتواجد بها منذ عدة أيام، فيما منعت إدارة المستشفى التصريح بأي معلومات عن الحالة الصحية للفنان القدير الذي يقول مقربون منه انه تجاوز مرحلة الخطر ويخضع في الوقت الحالي للملاحظة الطبية فقط بعد خروجه من غرفة العناية الفائقة.

رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم الكاتب الصحافي عمرو الخياط أكد أنه هاتف منير في اتصال تليفوني وأن الأخير رد عليه وأخبره بتحسن حالته صحية واستعداده لتقديم أغنية وطنية فور تعافيه.

وكان آخر ظهور لمنير الشهر الماضي في ختام فاعليات الأقصر عاصمة للثقافة العربية حيث قام بتقديم وصلة غنائية، وظهرت عليه علامات التعب والإجهاد على المسرح.