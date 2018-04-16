إنجي وجدان تكشف عيوبها للجمهور

إيلاف من القاهرة: كعادتها في الحديث بصراحة عبر حسابها على إنستغرام عن مميزاتها وعيوبها، نشرت الفنانة انجي وجدان صورة لها بدون ماكياج أمس مرفقة إياها بتعليق تقول فيه: "انا كلي عيوب مش بيرفيكت و لا اي حاجة. عندي تجاعيد وشي ناحية غير ناحية و مناخيري كبيرة و حاجات تانية كتير. بس انا ربنا خلقني كده و بحب نفسي كده و عمري ماهشوف نفسي بطريقة وحشة. لاني بحب نفسي زي مانا".

وأضافت "اه اكيد كتير بفكر في عمليات التجميل بس برجع اقول انا كده و مبسوطة كده. السر لحياة احسن ان الواحد يحب نفسه. فحبوا نفسكوا بليز و متخلوش حد ياثر فيكوا. وأرفقتها بوسم #انتي_جميلة_زي_مانتي".

ولاقت تدوينة انجي تفاعل كبير من متابعيها في التعليقات الذين اثنوا على قناعتها مؤكدين على أن ما تراه عيوب من وجهة نظرها ليس عيب من وجهة نظرهم لحبهم لها. والبعض الآخر رأى في ذلك جرأة منها لأن الجمهور تعود على صور مثالية للفنانات وصورة كهذه قد تعرضها لتعليقات جارحة من قبل البعض.

يذكر أن وجدان غالباً ما تكتب تدوينات تحمل في طياتها رسائل لتمكين الفتيات ... كما تشارك في حملات خيرية عدة.

