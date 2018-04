إنجي وجدان تكشف عيوبها للجمهور

انا كلي عيوب مش بيرفيكت و لا اي حاجة. عندي تجاعيد وشي ناحية غير ناحية و مناخيري كبيرة و حاجات تانية كتير. بس انا ربنا خلقني كده و بحب نفسي كده و عمري ماهشوف نفسي بطريقة وحشة. لاني بحب نفسي زي مانا. اه اكيد كتير بفكر في عمليات التجميل بس برجع اقول انا كده و مبسوطة كده. السر لحياة احسن ان الواحد يحب نفسه. فحبوا نفسكوا بليز و متخلوش حد ياثر فيكوا. #انتي_جميلة_زي_مانتي

