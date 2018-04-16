RAMPAGE يتصدر ايرادات شباك التذاكر

إيلاف من بيروت: تصدر فيلم المغامرة والحركة الجديد‭ ‬(رامبيدج)‭ ‬شباك التذاكر في أمريكا الشمالية خلال الأسبوع الجاري محققا إيرادات بلغت 34.5 مليون دولار، ويقوم ببطولته كل من دوين جونسون وناعومي هاريس ومن إخراج براد بيتون.

وتراجع فيلم الرعب (مكان هاديء) من المركز الأول إلى المركز الثاني هذا الأسبوع محققا إيرادات بلغت 32.6 مليون دولار.

والفيلم بطولة إيميلي بلنت وجون كراسينسكي ومن إخراج جون كراسينسكي أيضا.

وجاء فيلم الإثارة الجديد (تروث أور دير)‭ ‬في المركز الثالث بإيرادات بلغت 19.1 مليون دولار. والفيلم بطولة لوسي هيل وتايلر بوسي ومن إخراج جيف ودلو.

وتراجع فيلم الحركة والمغامرة (ريدي بلاير وان)‭ ‬من المركز الثاني إلى المركز الرابع هذا الأسبوع مسجلا 11.2 مليون دولار.

ويلعب دور البطولة في الفيلم تاي شريدان وأوليفيا كوك وبن مندلسون. والفيلم من إخراج ستيفن سبيلبرج.

وتراجع الفيلم الكوميدي (بلوكرز) من المركز الثالث إلى المركز الخامس هذا الأسبوع محققا إيرادات بلغت 10.3 مليون دولار.

والفيلم بطولة ليزلي مان وآيك بارينهولتز ومن إخراج كاي كانون.