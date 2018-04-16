إيلاف من القاهرة: على الرغم من إنشغال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بتصوير مسلسلها الجديد "لعنة كارما" المقرر عرضه في رمضان المقبل، إلا أنها حريصة على تشويق جمهورها لأغنيتها الجديدة "توتا" المقرر طرحها مساء الأربعاء عبر قناتها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية التي كتب كلماتها شادي نور ولحنها بلال سرور طرحت هيفاء مقطع دعائي قصير عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي.

ويقول جزء من كلمات الاغنية "ابعد عني ولا تكلمني ولا بنتجان" حيث يبدو أن الفنانة اللبنانية استخدمت اللهجة الدارجة في المناطق الشعبية المصرية بأغنيتها الجديدة، وهو اللون الذي نجحت به في أغنيات سابقة.

