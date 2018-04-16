هبة طوجي تسلم على مصر بأغنية

إيلاف من القاهرة: تحيي الفنانة اللبنانية هبة طوجي حفلاً غنائياً ضخماً في تاج سيتي بمدينة نصر بالقاهرة، هوالأول لها في مصر، وكشفت عن تحضيرها لأغنية باللهجة المصرية، مهداة لجمهورها بهذه المناسبة، وهي من كلمات نادر عبد الله والحان اسامة الرحباني وتحمل عنوان "سلم على مصر"

يقام الحفل يوم 30 من شهر إبريل/نيسان الجاري في تمام الساعة التاسعة مساء، ويبلغ سعر تذكرة الدرجة الأولى 2000 جنيه مصري، والفئة الثانية "البلاتينوم" 1500 وسعر التذكرة الذهبية "1000"، أما الفئة الفضية فقيمتها 600 جنيه مصري، ومن المقرر أن يستمر ساعتين، وتقدم خلاله باقة من أشهر أغانيها، مثل "مين اللي بيختار" و"حلم" و"خلص"، وعدد من أغنيات آخر ألبوماتها "هبة طوجي 30".