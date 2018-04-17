درة في جلسة تصوير جديدة

"إيلاف" من القاهرة: نشرت الفنانة التونسية درة مجموعة صور جديدة لها من أحد المناطق الريفية على أطراف القاهرة. حيث أطلت بمجموعة مختلفة من الفساتين وسط الزراعات وفي منطقة الخيول، وعدة مواقع مختلفة.

يشار إلى أنها تتابع في الوقت الحالي ردود الفعل على مسلسلها الجديد "الشارع اللي ورانا" الذي يُعرَض على شاشة سي بي سي. علماً أنها تتابع تصوير دورها مع الفنان محمد رمضان بمسلسل "نسر الصعيد" المقرر عرضه في رمضان المقبل.

