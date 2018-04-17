GMT 3:50 2018 الثلائاء 17 أبريل GMT 8:13 2018 الثلائاء 17 أبريل  :آخر تحديث

درة في جلسة تصوير جديدة

أحمد طه
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"إيلاف" من القاهرة: نشرت الفنانة التونسية درة مجموعة صور جديدة لها من أحد المناطق الريفية على أطراف القاهرة. حيث أطلت بمجموعة مختلفة من الفساتين وسط الزراعات وفي منطقة الخيول، وعدة مواقع مختلفة.
يشار إلى أنها تتابع في الوقت الحالي ردود الفعل على مسلسلها الجديد "الشارع اللي ورانا" الذي يُعرَض على شاشة سي بي سي. علماً أنها تتابع تصوير دورها مع الفنان محمد رمضان بمسلسل "نسر الصعيد" المقرر عرضه في رمضان المقبل.


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