"إيلاف" من القاهرة: أطلقت شركة "إيمار الشام" أغنية شارة مسلسل "الواق واق" بصوت الفنان كاظم الساهر، حصرياً عبر تطبيق "أنغامي". وهي من كلمات الشاعرة سهام شعشاع، ألحان الموسيقار طاهر مامللي، وتوزيع أنس نقشي. علماً أن المسلسل من تأليف ممدوح حمادة، إخراج الليث حجو، وإنتاج شركة إيمار الشام لموسم دراما 2018، وتدور أحداثه حول حياة مجموعة من المهاجرين تغرق سفينتهم قبالة أحد الجزر المهجورة، ليبدأوا حياةً جديدة مليئة بالمغامرات في إطارٍ كوميدي اجتماعي.

وتمثّل شخصيات المسلسل، كافة فئات المجتمع تقريباً. فالسفينة التي غرقت قبالة الجزيرة التي وصلوا إليها بمحض الصدفة: أشبه بـ"سفينة نوح"، ويجسد الأدوار فيها رشيد عساف، باسم ياخور، شكران مرتجى، أحمد الأحمد، محمد حداقي، جرجس جبارة، جمال العلي، حسين عباس، وائل زيدان، طلال الجردي، رواد عليو، مرام علي، مصطفى المصطفى، أنس طيارة، نانسي خوري، شادي الصفدي و سوزانا الوز.

الأغنية عبر الرابط التالي:



