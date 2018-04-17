دومينيك حوراني تناهض التحرش بالمرأة في كليب جديد

"إيلاف" من القاهرة: إنتهت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني من تصوير الفيديوكليب الجديد لأغنية "5 دقايق"، المقرر طرحه رسميًا عبر قناتها الرسمية على YouTube بالتزامن مع عرضه على القنوات الفضائية خلال الأيام القليلة المقبلة. وهي تظهر فيه بإطلالة مختلفة بدور شابة تعمل "مضيفة - نادلة" داخل أحد المطاعم ويتم معاكستها من قبل بعض الشباب. إلا أنها تنتقم منهم بطريقةٍ كوميدية جريئة ومؤذية وعدائية أحياناً.





ويأتي هذا العمل المصور الجديد بعد كليب "المزة اللبنانية" الذي ناقشت فيه أيضًا قضية معاكسات المرأة في الشارع، وحقق نِسَب مشاهدة عالية عقب طرحه لجرأتها في إختيار تلك الفكرة ومناصرتها دائمًا لقضايا المرأة.

الأغنية من كلمات رامي أمين، والحان أحمد مصطفى، وتوزيع عبده سادو، جيتارات مصطفى أصلان، مونتاج وتصحيح ألوان لشركة Max Media، مدير ابتصوير أحمد حسين، والكليب من إخراج عمرو عبدالرحمن.