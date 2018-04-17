GMT 11:05 2018 الثلائاء 17 أبريل GMT 11:21 2018 الثلائاء 17 أبريل  :آخر تحديث

مروة ناجي تُغنّي قريباً في مهرجان "بعلبك"

أحمد طه من القاهرة
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"إيلاف" من القاهرة: تُشارك الفنانة المصرية مروة ناجي بفعاليات الدورة المقبلة من مهرجان بعلبك الدولي في لبنان. حيث ستُغنّي في ليلةٍ طربية لكوكب الشرق أم كلثوم مجموعةً من أعمالها المميزة برفقة زميلتها مطربة الأوبرا مي فاروق، لتقدم كلٍ منهما وصلةً غنائية على أن ترافقهما الفرقة الموسيقية بقيادة هشام جبر. علماً أنه سيتم اجراء التمرينات في مصر قبل السفر إلى بيروت، بالإضافة إلى تمرين واحد سيجري على المسرح قبل الحفل المقرر مساء 20 يوليو المقبل، والذي ستسبقه حملة إعلانية.


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