فريال يوسف تعود للدراما التونسية

"إيلاف" من القاهرة: بعدما تواجدت في مصر بشكلٍ مكثّف خلال السنوات الماضية، تغيب الفنانة التونسية فريال يوسف عن السباق الرمضاني المصري. لكنها ستعود إلى الدراما التونسية بعد غيابٍ دام 13 سنة. وذلك عبر مسلسل "شورب" الذي يتابع كتابته السيناريست يسري بوعصيدة والمقرر عرضه قريباً، وبدأ تصويره تحت إدارة المخرج ربيع تكالي بمشاركة عدد من الفنانين التونسيين.

