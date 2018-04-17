GMT 11:22 2018 الثلائاء 17 أبريل GMT 11:39 2018 الثلائاء 17 أبريل  :آخر تحديث

فريال يوسف تعود للدراما التونسية

أحمد طه من القاهرة
مواضيع ذات صلة
فريال يوسف في "عشرة جميلة" مع ماجد المصري

"إيلاف" من القاهرة: بعدما تواجدت في مصر بشكلٍ مكثّف خلال السنوات الماضية، تغيب الفنانة التونسية فريال يوسف عن السباق الرمضاني المصري. لكنها ستعود إلى الدراما التونسية بعد غيابٍ دام 13 سنة. وذلك عبر مسلسل "شورب" الذي يتابع كتابته السيناريست يسري بوعصيدة والمقرر عرضه قريباً، وبدأ تصويره تحت إدارة المخرج ربيع تكالي بمشاركة عدد من الفنانين التونسيين.


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب

إستفتاء

في ترفيه