"إيلاف" من القاهرة: صرّحت الفنانة التونسية لطيفة أنها لم تحصل على أجرها من مسلسل "كلمة سر" الذي عُرِضَ في السباق الرمضاني قبل عامين حتى الآن، مؤكدة على أن الشركة المنتجة لم تحصل على أموالها من قناة الحياة التي عرضت العمل على شاشتها.

وأضافت خلال تكريمها في مؤسسة الأهرام أنها سعدت بردود الفعل على التجربة التي أرهقتها وفريق العمل بالتصوير.



وحول مشروعها الدرامي الجديد، قالت أنها ستتعاون بمسلسل مع السيناريست مدحت العدل يحمل اسم "بيت زايد" تهدف من خلاله لإلقاء الضوء على مسيرة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي تحمل مناطق كثيرة في العالم العربي اسمه. مشيرةً إلى أنها جاءت إلى القاهرة لاستكمال دراستها بدعمٍ منه بعدما حصلت على أجرها في الأغنيات التي كتب كلماتها وقامت هي بغنائها.

وأشارت إلى أنها عرضت الفكرة على الكاتب الدكتور مدحت العدل، فاندفع لتنفيذ المشروع، واقترح تسميته "بيت زايد". وأكدت على أن العمل أصبح في طور التحضير خلال الفترة الحالية.



ولفتت إلى أنها تتمنى أن تتواجد في عملٍ فني بالتمثيل سواء على المسرح أو بالسينما والتليفزيون ككل عام، لكنها في الوقت نفسه اعترفت بصعوبة ذلك بنتيجة الظروف الإنتاجية. لافتة إلى أنها تتأنى في اختياراتها لأنها تسعى لتكون أعمالها الفنية ذات قيمة.



وطالبت باحترام الذوق العام بالشارع المصري، فيما يتعلق بموسيقى وأغاني المهرجانات التي تلقى رواجاً. مشيرةً إلى أن الدويتو الذي قدمته مع الفنان الشعبي أحمد شيبة، جاء بفكرة من الملحن عصام كاريكا، حيث أنه تم تسجيل الأغنية في نفس يوم لقائهما.



وأكدت لطيفة أنها أحبت إحساس وصوت "شيبة" للغاية. لافتة إلى أنها تتمنى تكرار تجربة الدويتو الشعبي مع المطرب محمود الليثي الذي تحبه صوته وطريقته في اختيار الأغنيات.



