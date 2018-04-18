هاني شاكر يشعل حماس الجمهور في الإسكندرية

"إيلاف" من القاهرة: أحيا الفنان العربي هاني شاكر حفلاً ضخماً في سيد درويش بالأسكندرية بحضور عدد كبير من المشاهير والفاعليات.حيث قدّم عدداً من أغانيه، منها "وانت ماشي في مصر"،"بحبك انا" ،"بعد حبك " ،"لو روحت بعيد". كما حرص على إهداء الجمهور السكندري أغنيتة الجديدة "وعد مني" التي صوّرها مؤخراً مع المخرج نبيل مكاوي. وهي من كلمات خلود أبو السعود ولحن أحمد الزعيم توزيع نادر حمدي وإنتاج وإدارة أعمال تامر عبد المنعم.



وشهدت فقرته حالة من البهجة والتمايل الجماعي خلال تقديمه لأغاني "مسا النور والهنا" لوردة ،" كل ما اقول التوبة " و"جانا الهوا" للعندليب عبد الحليم حافظ و "علي الضحكاية" و"انا قلبي ليك" .. بالإضافة إلي "غلطة". ثم اختتم حفله بأغنية "احلف بسماها وبترابها" .



يشار إلى أن الحفل كان مقراًر في نهاية مارس الماضي، وتم تأجيله لظروفٍ خاصة بـ"شاكر"، فيما تراوحت أسعار التذاكر ما بين 250 إلى 500 جنيه للفرد.

