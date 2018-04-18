شيرين تغيب عن جنازة والدها ووالدتها تنهار

"إيلاف" من القاهرة: غابت الفنانة شيرين عبد الوهاب وشقيقها محمد عن جنازة والدهما أمس إثر وفاته المفاجأة بعد معاناتاه من أزمةٍ صحية حادة.

ولم تتمكن شيرين المتواجدة في المغرب من العودة لحضور الجنازة التي خرجت من مسجد الحصري بمنطقة 6 أكتوبر فيما انهارت والدتها بالبكاء حزناً على زوجها الراحل، فيما لم تتواجد معها سوى ابنتها الصغرى، إلى جانب الفنان رامي صبري وياسر خليل مدير أعمال شيرين السابق اللذين حرصا على البقاء إلى جوارها حتى عودتها إلى المنزل بعدما وُري جثمان الراحل الثرى في مقابر العائلة.





يشار إلى أن شيرين تابعت عبر الهاتف حالة والدتها بعدما فشلت في إيجاد تذكرة عودة سريعة تُمكنها من التواجد إلى جوارها. فيما حرص عدد من النجوم على تقديم واجب العزاء لها عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي منهم سميرة سعيد، أحلام، أنغام، بالإضافة إلى الإعلامية وفاء الكيلاني وعدة نجوم آخرين.



إنا لله وإنا إليه راجعون.. أتقدم بأحر التعازي للزميله والأخت العزيزه #شيرين_عبدالوهاب في وفاة والدها ولأسرتها ووالدتها أطال الله في عمرها وبارك في صحتها ربنا يصبر قلوبكم جميعا . pic.twitter.com/1GpuhdUZsu — Angham (@Angham) April 17, 2018

احسن الله عزاك حبيبتي شيرين في وفاه والدك اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يرحمه و يغفر له ويجعل هذه الايام خير أيامه وان يبدله دار خير من داره وأهل خير من اهله #امين #البقاء_لله pic.twitter.com/3XFrrC2P1s — #AhlamTheVoice احلام 👸🏻🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) April 17, 2018