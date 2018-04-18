GMT 8:04 2018 الأربعاء 18 أبريل GMT 8:24 2018 الأربعاء 18 أبريل  :آخر تحديث

شيرين تغيب عن جنازة والدها ووالدتها تنهار

أحمد طه من القاهرة
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"إيلاف" من القاهرة: غابت الفنانة شيرين عبد الوهاب وشقيقها محمد عن جنازة والدهما أمس إثر وفاته المفاجأة بعد معاناتاه من أزمةٍ صحية حادة.
ولم تتمكن شيرين المتواجدة في المغرب من العودة لحضور الجنازة التي خرجت من مسجد الحصري بمنطقة 6 أكتوبر فيما انهارت والدتها بالبكاء حزناً على زوجها الراحل، فيما لم تتواجد معها سوى ابنتها الصغرى، إلى جانب الفنان رامي صبري وياسر خليل مدير أعمال شيرين السابق اللذين حرصا على البقاء إلى جوارها حتى عودتها إلى المنزل بعدما وُري جثمان الراحل الثرى في مقابر العائلة.

يشار إلى أن شيرين تابعت عبر الهاتف حالة والدتها بعدما فشلت في إيجاد تذكرة عودة سريعة تُمكنها من التواجد إلى جوارها. فيما حرص عدد من النجوم على تقديم واجب العزاء لها عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي منهم سميرة سعيد، أحلام، أنغام، بالإضافة إلى الإعلامية وفاء الكيلاني وعدة نجوم آخرين.


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