"إيلاف" من القاهرة: يلتقي الفنانان سمير غانم وعادل إمام في عملٍ فني للمرةِ الأولى بعد انقطاع دام 33 سنة. وذلك في مسلسل "عوالم خفية" الذي يقوم ببطولته "إمام" وسيُعرَض في شهر رمضان المقبل.





وأعلنت شركة "ماجنوم" المنتجة للمسلسل انضمام "غانم " الذي بدأ بتصوير مشاهده مؤخراً، فيما نشر المنتج والمخرج رامي إمام صورة من احتفال فريق العمل بانضمامه إليهم. وكتب معلقاً على الصورة التي تجمعهما: "مش قادر أوصف إحساسي ... اثنان من عمالقة الكوميديا في العالم العربي يلتقون بعد ٣٣ سنة من اخر فيلم التقوا فيه مع بعض ... سمير غانم و عادل امام - عوالم خفية - رمضان ٢٠١٨ - انتاج شركةً ماجنوم"

يشار إلى أن آخر فيلم جمع بينهما كان "رمضان فوق البركان" الذي عُرِضَ في العام 1985. علماً أن الصداقة العائلية تجمعهما دائماً.





