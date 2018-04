No words can describe my feelings ... 2 of The most iconic comedy legends in the Arab world meet after 33 years since their last movie together ... Samir Ghanem and Adel Imam ... Today history is made - 3awalem Khafeya - Ramadan 2018 - Magnum Productions مش قادر أوصف إحساسي ... اثنان من عمالقة الكوميديا في العالم العربي يلتقون بعد ٣٣ سنة من اخر فيلم التقوا فيه مع بعض ... سمير غانم و عادل امام - عوالم خفية - رمضان ٢٠١٨ - انتاج شركةً ماجنوم

