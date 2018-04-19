"إيلاف" من بيروت: أعلن المخرج عبد الباري أبو الخير انتهاء المرحلة الأولى من عمليات تصوير مسلسل "هارون الرشيد" التي جرت في قصر السراب في إمارة أبو ظبي ليتم الإنتقال إلى جزيرة السمالية لاستكمال مرحلة جديدة من العمل التاريخي الضخم الذي يؤشر إلى عودة قوية للدراما التاريخية بعد سنواتٍ من الانقطاع.



وأنهى المخرج 50% من العمل الذي سيكمله على مدى ثلاثين يوماً في جزيرة السمالية التي تم اختيارها لتصوير مشاهد مهمة في سياق العمل لكونها تحوي مواقع تحاكي أسواق البيئة العباسية التي ذاع فيها صيت الخليفة العباسي الشهير هارون الرشيد. علماً أن فريق العمل سيعود إلى القصر بمواقع جديدة لاستكمال ما تبقى من مشاهد فنية.

وانضم للعمل نجوم من كل الوطن العربي يتقدمهم عابد فهد ومعه كاريس بشار وكندة حنا من سوريا، بالإضافة إلى نضال نجم وديما بياعة وديمة الجندي وديما الحايك وطلال مارديني، أدهم مرشد، اسماعيل مداح وماهر مزوق. ومن الأردن ياسر المصري وأميرة سمير ونادرة عمران. ومن السعودية عبد الحسن النمر وأسيل عمران وأحمد البايض.





فهد

عابد فهد، وفي تصريحٍ خاص، كشف عن أدائه لشخصية الهادي "أمير المؤمنين" شقيق الخليفة هارون الرشيد ووصفها بالشخصية المحورية والمؤثرة في سير الأحداث. وبدا واثقاً جداً بأن العمل ينتظر نجاحاً مبهراً في ضوء الإمكانات المرصودة له وعلى كافة الصعد الفنية والتقنية والإنتاجية.

بشار

كاريس بشار التي تُجسِّد شخصية زبيدة زوجة الخليفة هارون الرشيد. وهي المرأة القوية التي ورد اسمها كثيرا في محطات هامة من حياة الخليفة القوي. قالت أنها اقتنعت تماما بالشخصية وبالعمل، لافتة إلى وجود نوايا هائلة نحو تحقيق نجاح غير منتظر على صعيد الدراما التاريخية.



حنا

وتؤدي الفنانة كندة حنا دور العباسة شقيقة الرشيد التي تقع في علاقة حب مع مستشاره البرمكي، فتسبب له بعض الحرج. وعبّرت في حديثها أنها سعيدة لحضورها في عمل تتكاتف فيه جهود عربية ويجمع وجوهاً من عدة جنسيات، وتتوقع له النجاح الكبير.





الأحمر

منتجة العمل السيدة ديالا الأحمر أكدت أهمية العمل وإنتاجه في هذا التوقيت بهدف إعادة الألق للدراما التاريخية، متوجهةً بالشكر لسعادة مريم المهيري الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الحرة الإعلامية "تو فور فيفتي فور" لتوفيرها كل وسائل النجاح ودعمها لأي مشروع يقام في أبو ظبي وآخرها مسلسل هارون الرشيد ولكافة كوادر الهيئة والقائمين عليها، ولحكومة أبوظبي لما قدمته من تسهيلات لإنجاز هذا العمل وتسخير كل الإمكانات والأدوات في سبيل النجاح.





وهارون الرشيد مسلسل تاريخي يرصد مرحلتين من حياة الخليفة العباسي هارون الرشيد، مرحلة ما قبل وصوله للسلطة، ومرحلة السلطة إلى الوفاة ويجسد شخصيته النجم قصي خولي، وهو من تأليف عثمان جحا وإنتاج شركة غولدن لاين ديالا الأحمر ونايف الأحمر والانتاج الفني لحمادة جمال الدين

