يسرا: لن أكرر نفسي في رمضان

"إيلاف" من القاهرة: نفت الفنانة يسرا وجود أي تشابه بين دورها في مسلسل "لدينا أقوال آخرى" ومسلسلها الأخير "الحساب يجمع" مؤكدة على أنها تقدم دوراً مختلفاً بشكلٍ كامل. وهو شخصية مستشارة قانونية تواجه مشكلات عديدة في حياتها، خاصةً فيما يتعلق بنجلها.

وعن تكرار تعاونها مع المؤلفين الشباب، قالت أن فريق العمل قدّم لها سيناريو درامي محكم. مشيرة إلى أن أحداثه المشوّقة أشعرتها بالحماس لخوض التجربة.



وأضافت في ردها على سؤال "إيلاف" عن سبب تغيير اسم مسلسلها من "بني يوسف" إلى "لدينا أقوال آخرى"، فقالت أن الإسم الجديد أنسب للأحداث. مشيرةً إلى أنها اعتادت اختيار الاسم النهائي للعمل وفق أحداثه.

