"إيلاف" من القاهرة: رفضت الفنانة روبي التعليق على ما أثير حول وجود مشكلة رقابية في مسلسلها الجديد "اهوه ده اللي صار" بسبب قبلة جمعت بينها وبين الفنان أحمد داوود في أحداث العمل.

وقالت في اتصالٍ هاتفي مع "إيلاف" أنها تتابع التصوير في الوقت الحالي وليس لديها أي تعليق على ما نشر لأنها تقوم بدورها كممثلة. مؤكدة على أنها منشغلة، ولا تعرف تفاصيل ما نُشر ولن تعقب عليه.



يشار إلى أن الأخبار عن وجود اعتراضات رقابية حول عرض مشهد قبلة يجمع بينها وبين "داوود" في المسلسل، قد انتشرت على نطاقٍ واسع. لكن حلقات العمل لم ترسل للرقابة بعد، في وقت يتابع المخرج حاتم علي الإشراف على تصويره.